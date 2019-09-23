نعم، الوزير باسيل في أميركا وأفريقيا في آن واحد!

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من واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية وخلال المؤتمر التنظيمي للـ LACD القى الوزير جبران باسيل كلمة عبر تطبيق الـ SKYPE مشاركاً الرفاق في التيار الوطني الحر - أفريقيا بكلمة تهنئة على الجهد الذي قاموا به وعلى الهيئات الجديدة التي انتقلت من سبعة هيئات الى خمسة عشر هيئة، كما وعدهم الرئيس باسيل بأنه سيزورهم في شهر شباط ٢٠٢٠ وتلقّف التيار الوطني الحر في أفريقيا خبر زيارة الرئيس ووعدوه بأن المؤتمر التنظيمي الثاني لقارة أفريقيا في شباط ٢٠٢٠سيكون على مستوى عال من التنظيم وبأن القارة الأفريقية في التيار الوطني الحر ستكون على مستعدة للتحديات المستقبلية وخاصة الانتخابات النيابية القادمة، حيث سينتخب الإنتشار نوابه.