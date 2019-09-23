تدابير سير في محيط المجلس النيابي

A + A -

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"الساعة 10.30 من يوم الثلثاء 24/9/2019، سيعقد في مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة وإقرار بعض المشاريع والقوانين، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:







إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا من التاريخ المذكور أعلاه، وحتى الانتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.