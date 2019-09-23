مخزومي شكر للسعودية حرصها على لبنان: أمن المملكة سيبقى احد ركائز الاستقرار للدول العربية

A + A -

هنأ رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وجدد في بيان تأكيده على "أهمية أمن المملكة الذي سيبقى أحد ركائز الاستقرار للدول العربية"، شاكرا "المملكة على حرصها على لبنان واستقراره ورعايتها الدائمة لشبابه العامل على أراضيها".

وكان مخزومي قد أبرق مهنئاً كل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الخارجية الدكتور ابراهيم العساف، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.