living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا قال الوزير باسيل لابناء الجالية اللبنانية عن حق المرأة باعطاء الجنسية، وأزمة الكهرباء والنفايات والفساد؟

23
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من فيرجينيا بيتش ردا على سؤال لاحد ابناء الجالية اللبنانية عن حق المراة اللبنانية باعطاء الجنسية لابنائها: تقدمنا باقتراح قانون يجيز للمراة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منح الجنسية لاولادها مع بعض الاستثناءات

واضاف: لا مشكلة لدينا على كل الحالات الفردية لكن نخاف ان يكون هناك بلبنان اليوم مئات الالوف من الفلسطينيين والسوريين والعراقيين يتجنسون تماما كما حصل بمرسوم التجنيس عام 1994

باسيل ردا على سؤال احد ابناء الجالية اللبنانية عن الكهرباء والنفايات والفساد بلبنان قال : لا يمكن للبناني الخلاق والمبدع ان يكون غير قادر على بناء معمل للكهرباء لان الامر يواجه سياسيا وتابع قائلاً: لكهرباء مثلا كان يجب ان تكون مؤمنة منذ مدة لكن ذلك يواجه سياسيا ونحن لسنا اكثرية لذلك عليكم ان تصوتوا لتغيير الواقع

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout