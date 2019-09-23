ماذا قال الوزير باسيل لابناء الجالية اللبنانية عن حق المرأة باعطاء الجنسية، وأزمة الكهرباء والنفايات والفساد؟

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قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من فيرجينيا بيتش ردا على سؤال لاحد ابناء الجالية اللبنانية عن حق المراة اللبنانية باعطاء الجنسية لابنائها: تقدمنا باقتراح قانون يجيز للمراة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منح الجنسية لاولادها مع بعض الاستثناءات

واضاف: لا مشكلة لدينا على كل الحالات الفردية لكن نخاف ان يكون هناك بلبنان اليوم مئات الالوف من الفلسطينيين والسوريين والعراقيين يتجنسون تماما كما حصل بمرسوم التجنيس عام 1994

باسيل ردا على سؤال احد ابناء الجالية اللبنانية عن الكهرباء والنفايات والفساد بلبنان قال : لا يمكن للبناني الخلاق والمبدع ان يكون غير قادر على بناء معمل للكهرباء لان الامر يواجه سياسيا وتابع قائلاً: لكهرباء مثلا كان يجب ان تكون مؤمنة منذ مدة لكن ذلك يواجه سياسيا ونحن لسنا اكثرية لذلك عليكم ان تصوتوا لتغيير الواقع