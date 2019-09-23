جورج عطاالله لصوت لبنان: لا مجال للتريث في معالجة الوضع الاقتصادي، وفرض ضرائب جديدة لم يكن يوما الحل

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رأى النائب جورج عطالله في حديث الى إذاعة "صوت لبنان 93,3" أن "الأطراف السياسية تلمست خطورة الوضع الاقتصادي وأن لا مجال للتريث في المعالجة وتأجيل الحلول".

ولدى حديثه عن مزاريب الهدر والفساد، قال: "لم نصل الى الوعي الكامل لوضعها في سلم الأولوية نظرا لارتدادات هذا الموضوع على استعادة مالية الدولة لعافيتها"، كاشفا عن "بعض الملفات التي لم تعالج كما يجب"، معتبرا ان "التأخير في معالجتها غير صحي ولا يساعد في ملاقاة العملية الإصلاحية في الموازنة التي بدأت في موازنة 2019 وتستكمل في موازنة 2020".

وعن التوجه نحو ادخال ضرائب جديدة لتوفير عائدات سريعة، أشار الى ان "هذه الخطوة لن تكون يوما الحل"، مستبعدا حصولها ومؤكدا "عدم تأييده هذا الامر".