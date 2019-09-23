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شركة أي بي تي تجهّز بولفار عمشيت البحري بمعدات رياضية خارجية متممة لرياضة المشي

23
SEPTEMBER
2019
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نهار الجمعة 20 أيلول وبحضور رئيس بلدية عمشيت الدكتور أنطوان عيسى وأعضاء المجلس البلدي ونائب رئيس مجلس إدارة "أي بي تي" الدكتور طوني عيسى وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء من الشركة، وحشد من أبناء المنطقة، جهّزت شركة "أي بي تي" على مساحة محاذية للواجهة البحرية من كورنيش العماد ميشال سليمان معدات رياضية خارجية تعتبر متممة لرياضة المشي التي يمارسها رواد الكورنيش يومياً على مدار السنة وذلك بناءً على طلب بلدية عمشيت.
 
تأتي هذه المبادرة ضمن إطار مسؤولية "أي بي تي" الإجتماعية ودعمها للنشاطات الرياضية والصحية. والهدف منها رفع التوعية حول أهمية الرياضة واللياقة البدنية وتحويل البولفار الموازي للبحر الى مكان لممارسة الرياضة على أنواعها وإتاحتها للجميع وتشجيع المتنزهين على ممارسة الرياضة لمنافعها العديدة.
 
وشكر رئيس بلدية عمشيت الدكتور أنطوان عيسى وزير الأشغال العامة الأستاذ يوسف فنيانوس على سماحه بإستعمال هذه المساحة للمنفعة العامة كما شكر لشركة "أي بي تي" على هذه المبادرة وعلى دعمها الدائم لكافة النشاطات في البلدة.
 
وبدوره، نائب رئيس مجلس إدارة "أي بي تي" الدكتور طوني عيسى أعلن أن هذه المرحلة الأولى من هذا المشروع وسوف يستكمل على مساحة أكبر ليستوعب أكبر عدد من رواد البولفار. وأردف أن هذه المبادرة هي رد جميل ولو بسيط لبلدة عمشيت التي لها فضل علينا كشركة وكعائلة.
وفي الختام، استمتع الحضور بصفوف لياقة بدنية خارجية لكافة الأعمار كما استمعوا الى مدربين من نادي Relax Club على شرح كيفية إستعمال هذه الآلات الرياضية الخارجية.
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