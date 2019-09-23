أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 23-09-2019

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البناء

كواليس

مواقع عبرية عسكرية تعاملت مع هجوم أرامكو بطرح فرضية تعرّض كيان الاحتلال لنوع مماثل للهجوم، وقالت إنّ فشل المنظومة الأميركية التي تحمي أرامكو يعني تكرار الفشل ذاته إذا تعرّض كيان الإحتلال للمثل، وإنّ ظهور هذا النوع المزدوج من الهجمات بين أسراب من الطائرات المسيّرة الحديثة والبعيدة المدى ونوع من الصواريخ الدقيقة الموجهة التي تسير على علوّ منخفض سيشكل التحدّي القادم لكيان الإحتلال…

الجمهورية



سقطت سلسلة إقتراحات عملية سابقة جرى التداول في شأنها منذ سنوات عدة قبل أن يتبيّن أنه لو تم الأخذ بها لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم.



إعتبر أحد الوزراء أن سبب تعدد فضائح الفساد في وزارته يعود الى أداء موظف أصيب أخيراً بمرض أثر على أهلييته فيما استغله البعض

لتمرير معاملات وإفادات وتواقيع غير قانونية.



لم تشأ مرجعية دبلوماسية فتح أي تحقيق في حادث أمني وقع أخيراً في منطقة حساسة من لبنان وفضلت طي الملف خارج إطار المؤسسات الرسمية.

اللواء



همس



تهيمن البرودة على العلاقات بين مرجعين رسميين لم تفلح محاولات تحسين «الكيمياء» بينهما، بسبب التباعد الحاصل في مواقفهما من القضايا المطروحة!



