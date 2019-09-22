الوطنيّ الحرّ والتحضيرات للمؤتمر التنظيمي الثاني لقارة أفريقيا

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تابع التيار الوطني الحر - أفريقيا جلساته التحضيرية بحضور منسّق عام قطاع الإنتشار الدكتور مارك أنطوان زبّال، وخلال ورشات العمل اليوم، تم اعتماد خطة شاملة لتغطية المؤتمر التنظيمي الثاني لقارة أفريقيا والذي سيعقد بحضور رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل في شهر شباط ٢٠٢٠

تغطّي خطة العمل كافة جوانب المؤتمر وتتضمّن التحضيرات التنظيمية، اللوجستية، التنسيق بين اللجان، الأمور المالية، والعلاقات العامة والإعلام. وفي ختام الجلسات، تم تقسيم اللجان كافة وتحديد أدوارها وصلاحياتها، كما أعطى المنسّق العام لقطاع الانتشار توجيهاته المتعلقة بوجوب العمل لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الحضور، الانتسابات والتنظيم المتعلّق بالأمور الداخلية، على أن تقدّم اللجان تقاريرها خلال ورشة العمل التحضيرية الثانية التي ستعقد في أفريقيا خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩