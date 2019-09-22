الجميل: لبنان دولة محتَلّة ومُستسلمة لحزب الله

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رأى الرئيس أمين الجميل في حديث لصحيفة "إندبندنت عربية" أن "سيادة الدولة في العهد الحالي غائبة، وقد استسلمت كلياً لحزب الله"، مشيراً الى أن "مستلزمات السيادة تقتضي على الأقل الاستحواذ على قرار الحرب والسلم والتفاوض فعلى الصعيد السيادي، يفعل حزب الله ما يشاء ويتخذ القرارات التي تناسب "محور الممانعة" من دون مشورة أحد وبمباركة رئيس الجمهورية، وسكوت تام من جانب الحكومة اللبنانية".

وفي معرض وصفه للوضع اللبناني، قال "نحن دولة محتلة، دولة فاقدة لمقدرات السلطة الوطنية كافة، وهذا واقع"، مشيراً إلى أن عمليّة قضم سيادة الدولة اللبنانية بدأت مع دخول منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان".