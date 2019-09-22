قاسم: الاتفاق بيننا وبين التيار هو المسار القضائي الذي نسلكه لمحاسبة العملاء

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أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ العميل لا طائفة ولا دين له، مشيرًا إلى أنّ مساره منحرف وهو يتحمل مسؤولية وعمل اجرامه ولا بد من العقاب.

وقال خلال رعايته اليوم العلمي للصيادلة في البقاع: "من يتحدث عن اتفاق بين حزب الله والتيار الوطني الحر لحماية العملاء، فنؤكد له أنّ هذا خطأ واضح وغير موجود، الاتفاق بيننا هو المسار القضائي الذي نسلكه لمحاسبة العملاء لدى العودة إلى لبنان".

وأوضح أنّ هناك مسارين فممنوع ان يأتي من الخارج أو أن يعود ويدفع ثمن الارتكابات لأن لكل جريمة عقاب، مشيرا إلى أنّ الحق هو أن يرجعوا ويحاسبوا كمواطنين ويتحملوا مسؤولية ارتكاباتهم.

من جهة أخرى، أعلن قاسم أنّ حزب الله وضع للموازنة مجموعة من القواعد ويرفض بأي شكل من الأشكال الضرائب التي تطال المواطنين، وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود.

وقال: "لا مانع من الضرائب على الأثرياء، بل نؤيد قانون جديد للإصلاح القريب بأن ياخذ بعين الاعتبار نسبة الضرائب على الارباح التي ترتفع بشكل كبير، على أن يحافظ على المستويات الفقيرة او المتوسطة الحال وعدم المس بالرواتب".

وأضاف قاسم: "نؤكد على حصر المناقصات ونوافق على ملفي الكهرباء والمقالع والكسارات وكل الخطوات التي لها واقع إصلاحي".

وشدّد على أنّ دور الحكومة المركزي هو في حسن الإدارة، لأن بعض القوانين وكيفية المتابعة يتطلبان حكومة جادة تستخدم سلطتها العسكرية والامنية والقضائية، من أجل المتابعة لحماية المال العام ودور الحكومة في مسألة التهرب الضريبي والصرف خلاف القرارات والقوانين.