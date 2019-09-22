بطيش: لن اوقع على أي عقد بالتراضي ولن اسجل على نفسي اي مخالفة للقانون

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صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش البيان التالي:



"تتداول بعض المواقع خبرا حول تخصيص إعتماد لوزارة الاقتصاد والتجارة بقيمة 7,5 مليار ليرة لبنانية للمشاركة في معرض دبي 2020.



يهمني أن أؤكد أن مشاركة لبنان في معرض دبي تشكل إضافة نوعية للمنتجات اللبنانية وللترويج للبلد بكل قطاعاته، وهو سوف يستمر لستة أشهر، وله عائدات إقتصادية كبيرة على وطننا وعلى عديد من القطاعات. لكنني الى اليوم لم اوقع على أي عقد يخص المعرض. فمنذ استلامي مهامي اصررت على اجراء مناقصة شفافة من خلال ادارة المناقصات ورفضت بشكل مطلق وقاطع أن اوقع اي عقد بالتراضي، على الرغم من تعرضي للعديد من محاولات الضغط ومن اكثر من جهة. وإنني أنتظر النتيجة من إدارة المناقصات في التفتيش المركزي ليبنى على الشيء مقتضاه. وكنت قد أخذت على نفسي عهدا، وسأبقى ملتزما به، بانني لن اوقع على أي عقد بالتراضي ولن اسجل على نفسي اي مخالفة للقانون. مع العلم أن قرار المشاركة كان قد إتخذه مجلس الوزراء مجتمعا في الحكومة السابقة. واختم متمنيا على الجميع التدقيق في الاخبار والمعلومات قبل اطلاق التهم وتعميم اجواء القلق والتوتر وتضييق الافق على الناس، في زمن نحن أحوج ما نكون فيه الى ضخ جرعات أمل وعمل للنهوض ببلدنا واقتصاده".