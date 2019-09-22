تحليق كثيف ومنخفض لطيران العدو في اجواء الجنوب

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قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بخرق الأجواء اللبنانية الجنوبية عدة مرات اليوم، إذ حلقت بكثافة وعلى علو منخفض في أجواء منطقة الناقورة، ونفذت غارات وهمية في المنطقة.

كما نفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي منذ الثانية من بعد ظهر اليوم، غارات وهمية في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح، وعلى علو متوسط.

كما حلّق الطيران الإسرائيلي على علو منخفض في اجواء صيدا والمنطقة بعد ظهر اليوم.

وأفادت الوكالة الوطنية أيضاً أنه سبق التحليق فوق النبطية واقليم التفاح، تحليق طائرة استطلاع اسرائيلية من دون طيار من نوع (ام ك) فوق مدينة النبطية ومنطقتها.