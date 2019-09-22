حلقة من حلقات الخلاف التاريخي بين الضنية وبشري....100 سيارة تتجه من الضنية إلى القرنة السوداء واجراءات احترازية للجيش

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توجهت أكثر من 100 سيارة ذات دفع رباعي يقودها شبان من مختلف قرى الضنية وبلداتها نحو القرنة السوداء، في تحرك رمزي يأتي تأكيدا على أن القرنة السوداء تتبع للضنية، إثر خلاف نشب بين الضنية وبشري حول هوية القرنة، ولمن تتبع إداريا وعقاريا.

ورفع السائقون على سياراتهم أعلاما لبنانية كتب عليها عبارة "القرنة السوداء ضناوية".

وكان السائقون تجمعوا في ساحة بلدة بقاعصفرين وفي الشارع الرئيسي في البلدة، قبل أن ينطلقوا صعودا في اتجاه منطقة جرد النجاص ومنها في اتجاه القرنة السوداء.

ومنذ الصباح، إتخذ الجيش اللبناني إجراءات إحترازية في القرنة السوداء، وعلى الطرقات المؤدية إليها، منعا لوقوع أي إخلال بالأمن أو حصول أي احتكاك.