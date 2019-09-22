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السنيورة في اليوم الوطني السعودي: تخطى السلوك الإرهابي لإيران كل الحدود وتكاد الهجمة على السعودية تصبح مماثلة لهجمة الإسرائيلي على فلسطين

22
SEPTEMBER
2019
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 اصدر الرئيس فؤاد السنيورة لمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 89 بيانا جاء فيه: "يحل اليوم العيد الوطني للمملكة العربية السعودية وهي تتعرض هذا العام في امنها واستقرارها وسلامة منشآتها لعدوان إيراني غاشم. وإننا اذ نستنكر أشد الاستنكار وندين هذا التعرض لبلاد الحرمين الشريفين ولقيادتها، وليس ذلك للمرة الأولى، فإننا ندعو لاستنفار شامل من جانب الدول العربية والإسلامية وكذلك الدول الصديقة من أجل ردع هذا العدوان الموصوف والمتكرر".

اضاف: "تخطى هذا السلوك الإرهابي لإيران كل الحدود والتصورات وتكاد هذه الهجمة الإيرانية تصبح مماثلة للهجمة العدو الإسرائيلي على فلسطين وبلاد العرب، إذ ينال هذا العدوان الايراني المتكرر من استقلال وسيادة وحرية وأمن واستقرار أكثر من بلد عربي. والذي أصبح واضحا هو أن هذا العدوان لن ينكبح جماحه إلا بوقفة تضامنية عربية وإسلامية من حول المملكة موئل العرب والمسلمين لردع هذا العدوان المتكرر والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة والدول العربية والعودة الى احترام حق الجوار والاخوة الاسلامية".

وختم السنيورة: "الملفت للانتباه وبالتالي الاستنكار هذا الامعان بالدعم لإيران في عدوانها وكذلك الاستمرار في التهجم على المملكة اللذان يمارسهما الأمين العام لحزب الله في لبنان وهو السلوك الذي أصبح لديه ثابتا ومستمرا بما يؤدي الى زعزعة الاستقرار الوطني والأمني والاقتصادي والمالي والنقدي للبنان. في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة نجدد التضامن والوقوف الى جانبها والى جانب قيادتها وشعبها متطلعين الى أن يعم الخير والامن والسلام والازدهار جميع ربوع بلاد العرب والمسلمين".

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