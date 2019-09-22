طقس خريفي بداية هذا الأسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات مساء، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد:مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على المرتفعات المتوسطة بينما تبقى دون تعديل يذكر في باقي المناطق كما تنخفض نسبة الرطوبة. الإثنين:قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات مساء. الثلاثاء:قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 % و 70% .

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء:28 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,26 ساعة غروب الشمس: 18,34 .