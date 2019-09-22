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الرئيس عون غادر الى نيويورك مترئساً وفد لبنان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة

22
SEPTEMBER
2019
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غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطار رفيق الحريري الدولي في العاشرة قبل ظهر اليوم، متوجها الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى افتتاح اعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة. 
 
ويضم الوفد الرسمي لرئيس الجمهورية: وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي سينضم لاحقا الى الوفد، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، مندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة امل مدللي وسفير لبنان في واشنطن غابي عيسى والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، إضافة الى ديبلوماسيين واداريين واعلاميين.
 
ومن المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية كلمة لبنان امام الجمعية العامة قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل (بتوقيت نيويورك)، بعد الظهر (بتوقيت بيروت)، على ان يلتقي قبل ذلك امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس.
 
 وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من رؤساء الدول العربية والاجنبية ومسؤولي المنظمات الدولية.
 
وتتزامن مشاركة الرئيس عون هذه السنة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بعد ايام من موافقة 165 دولة اعضاء في الامم المتحدة على مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، والدعم الذي لقيته هذه المبادرة من المجتمع الدولي.
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