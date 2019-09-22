أسلحة بحرية فرنسية لحماية الغاز اللبناني

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وقع الرئيس سعد الحريري خلال زيارته الى فرنسا ولقائه الرئيس ايمانويل ماكرون اتفاقية (رسالة اعلان نوايا) تقضي بأن تحصل البحرية اللبنانية على باخرة حربية وطائرة هيلكوبتر بهدف حماية الغاز اللبناني الذي سيبدأ استخراجه قريبا لا سيما في البلوك رقم 9 الذي تزعم اسرائيل أن جزءا منه حقا لها.
ان هذه الاتفاقية هي نتيجة لمؤتمر روما آذار 2018 الذي خصص للبحث بتقوية الجيش اللبناني وبعد مؤتمر سيدر الذي تعهدت خلاله
فرنسا بتقديم 400 مليون يورو لدعم لبنان بحسب ما أفاد موقع Opex 360.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان العام القادم 2020 بمناسبة مرور مئة عام على إعلان دولة لبنان الكبير.
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