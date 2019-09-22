عناوين الصحف ليوم الأحد 22 أيلول 2019

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النهار: ماذا بعد تحرك الحريري واي إجراءات؟





الديار: بحث جدّي بتغيير الحكومة وإلغاء الثلث المعطل

ماكرون يُصرّ على سلامة مسؤولاً عن صرف كلّ دولار

للعهد وزراء جدد و«فيتو» على الوزير أبو سليمان



الأنباء: مستشار الحريري ينفي وجود حوار اقتصادي سري بين «المستقبل» وحزب الله



الوطن السورية: فتح الطريقين الدوليين من حلب إلى حماة واللاذقية «مسألة وقت» … الجيش متمسك بالهدنة في إدلب.. وتركيا «غسلت يدها» من «النصرة»



الشرق الأوسط: الجبير: سنرد بعد تحديد منطلق الهجمات

قوات دفاعية أميركية وأسلحة إلى الخليج... وطهران تحذر واشنطن من «المغامرات»