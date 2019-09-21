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إدي معلوف في فطور هيئة العيرون في التيار: إنجاز المشاريع الانمائية في المتن أولوية لنواب التكتل

21
SEPTEMBER
2019
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 برعاية رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ممثلاً بالنائب ادي معلوف، نظّمت هيئة العيرون في التيار الوطني الحرّ فطوراً في مطعم نارة ونور،

حضره النائب إبراهيم كنعان ممثلاً بالمختار عصام ابو جوده، منسق قضاء المتن عبدو لطيف، عضو مجلس قضاء المتن كريستل كنج، مختار العيرون الياس معوض وحشد من مناصري واصدقاء التيار.

تخلّل الفطور كلمات لكلّ من منسق العيرون اميل معوض، لمنسق المتن عبدو لطيف وللنائب إدي معلوف، الذي بارك للهيئة الجديدة متمنياً لها ولايةً منتجة وواعداً رئيسها واعضائها بالوقوف الى جانبهم والى جانب اهالي العيرون لإنجاز المشاريع الإنمائية في بلدتهم كما في جميع بلدات المتن والتي هي اولوية لدى نواب تكتل لبنان القوي. واعتبر "ان عدداً من هذه المشاريع يتابعه شخصياً فخامة الرئيس وأصبحت قاب قوسين من التنفيذ او الاستكمال وعلى رأسها وصلات المتن السريع".
كما ركّز معلوف على اولوية معالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الشعب اللبناني والذي سيكون الشغل الشاغل للتيار الوطني الحر في المرحلة القادمة ان كان في مجلس الوزراء او مجلس النواب من خلال موازنة اصلاحية وخطة إقتصادية طويلة الامد.
كما توجه معلوف الى المعارضين من داخل مجلس الوزراء داعياً اياهم لتقديم خطتهم ومناقشتها على طاولة مجلس الوزراء كما فعل وزراء الطاقة والمياه والبيئة والمهجرين وغيرهم من وزراء التكتل بدلاً من التباكي في الصالونات وفي الإعلام، كما دعاهم الى الاقلاع عن سياسة "إجر بالبور واجر بالفلاحة" التي أصبحت مكشوفة لدى المواطنين.
واخيراً جدد معلوف ثقته بقيادة الرئيس عون الذي وعد اللبنانين بإجتياز الازمة الاقتصادية مذكراً بوعوده السابقة التي اعتبرها البعض آنذاك مستحيلة، لكنها تحققت.

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