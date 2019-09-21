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إيجابية واضحة على مستوى حزب الله وتيار المستقبل

21
SEPTEMBER
2019
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 غداة اللقاء الباريسي الذي جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الحكومة سعد الحريري، تراوحت قراءة النتائج بين مبالغة في التفاؤل وتمسك بالتشاؤم، في وقت يبدو أن كلمة "التشاؤل" التي كان للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية شرف استخدامها للمرة الأولى في لبنان إبان الشغور الرئاسي عام 2007، هي الأكثر تعبيراً عن الحقيقة، في انتظار بدء استفادة لبنان من قروض سيدر، بالتزامن مع السير الجدي بالإصلاحات الموعودة.

وتزامناً كُشف النقاب عن حوار اقتصادي غير سري، لكن غير معلن، بين الحريري وحزب الله... حوار أصرت مصادر رئاسة الحكومة على وضعه في سياق التواصل مع جميع الأفرقاء حول العناوين الاقتصادية، فيما لفتت مصادر حزب الله عبر الـ OTV أنه أتى بناء على طلب تيار المستقبل، ويهدف إلى تقريب وجهات النظر حول ادارة الملف الاقتصادي، ومن شأنه تحسين التواصل ابين مكونات الحكومة.

لكن، في مقابل الإيجابية الواضحة على مستوى حزب الله وتيار المستقبل، ظل رئيس الحكومة عرضة لنيران صديقة مصدرها مرابض معراب السياسية، حيث جدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هجومه غير المباشر على بيت الوسط قائلاً: يستطيع الحريري ان يجول قدر ما يشاء لكن ذلك لا يفيد، رابطاً ذلك بالإصلاحات.

واليوم، تابع رئيس الحكومة اتصالاته الاقتصادية من باريس، وابرزها مع وزير المال السعودي، حيث عرض الجانبان للتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة اللبنانية- السعودية، ومناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن الاتفاقات ومذكرات التفاهم المنوي توقيعها بين لبنان والمملكة، والسبل الآيلة لدعم الاقتصاد اللبناني ومشاركة القطاع الخاص السعودي في المشاريع المندرجة ضمن مؤتمر سيدر.

وإلى نيويورك، يتوجه غداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على أن يلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء. الرئيس عون كان تلقى رسالة من المديرة العامة لمنظمة الاونيسكو اشادت فيها بتبني المنظمة الدولية لمبادرة رئيس الجمهورية انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار". وشددت مديرة الاونيسكو التي يلتقيها الرئيس عون في نيويورك على ان الاكاديمية ستقوم بمهامها الى جانب الرسالة التي تسعى "الاونيسكو" الى القيام بها في المنطقة. ووضعت امكانات الاونيسكو بتصرف لبنان والرئيس عون بصورة كاملة من اجل تقديم اي مساهمة او مساعدة، حال قيام الاكاديمية.//

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