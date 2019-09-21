توقيف صحافي لبناني في اليونان.. ومناشدة للمعنيين بالتدخل

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صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية اللبنانية البيان الاتي:

اتصل الزملاء في صيدا والجنوب، وعائلة الزميل محمد علي صالح المسجل على الجدول النقابي بنقيب المحررين جوزف القصيفي واعلموه بتوقيف الأخير من قبل السلطات الأمنية اليونانية، بينما كان برفقة عائلته في رحلة سياحية إلى إحدى الجزر مع عائلته. وفي المعلومات أن توقيفه - وفق ما نقل ذووه- عائد إلى تشابه في الأسماء.

أن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدعو وزارة الخارجية والمغتربين ، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والسلطات اللبنانية المعنية ، والسفارة اليونانية في لبنان إلى التحرك السريع من أجل جلاء كل الملابسات حول توقيفه والعمل على إطلاقه في اسرع وقت.

وكلف مجلس النقابة عددا من الزملاء لمتابعة القضية مع السفارة اليونانية والسلطات المختصة من أجل ضمان سلامة الزميل محمد علي صالح وعودته سالما إلى ذويه وزملائه.

وفي هذا الإطار إتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للإطلاع منه على نتائج الإتصالات المكثفة التي يجريها من أجل إطلاق سراح الزميل محمد صالح المحتجز في اليونان. وقد أبلغ اللواء ابراهيم نقيب المحررين أنه أجرى اتصالًا مباشرًا مع السلطات الأمنية المعنية في كل من اليونان وألمانيا، واطلع منها على أسباب توقيفه، وقد أبلغهم أن هناك تشابها في الأسماء أدى إلى هذه النتيجة. وأمل إبراهيم في أن تثمر الإتصالات سريعًا وأن يعود الزميل صالح إلى وطنه وذويه.