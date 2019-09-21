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رئيس تجمع صناعيي البقاع يشكر باسيل: "لأول مرة بالتاريخ"

21
SEPTEMBER
2019
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وجه رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، كتاب شكر الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على "الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الخارجية اللبنانية ودائرة الشؤون الاقتصادية فيها برئاسة السفير بلال قبلان، والتي تقوم بجهد استثنائي وكبير على صعيد تفعيل حركة الصادرات اللبنانية من خلال الملحقين الاقتصاديين الذين يقومون اليوم بدراسات ومراسلات بين الخارجية والصناعيين واصحاب المؤسسات الصناعية، بهدف تسهيل انسياب حركة الصادرات اللبنانية ورفع حجمها من خلال الحلقة الاقتصادية والتواصل الذي يشكله الملحقين الاقتصاديين".

 


ونوه بكلمة باسيل "في سياق مؤتمر الطاقة الاغترابية في واشنطن الذي انعقد بالامس، وتوجه خلاله باسيل الى الحضور بضرورة استهلاك الانتاج اللبناني والعمل على تسويق هذا الانتاج في بلدان الانتشار حيث هم، وهذا كلام له كل التقدير والاحترام ويساعدنا في عملية الانتاج في لبنان ويرفع من طاقتنا، وبالتالي نعمل على استيعاب المزيد من ابنائنا في المؤسسات الانتاجية وتخفيف ارقام البطالة".

 


وختم أبو فيصل: "لأول مرة في تاريخ الصناعة اللبنانية وحركة صادراتها نلاحظ الاهتمام الذي كنا نرجوه في السنوات الماضية ونشهد عليه اليوم من خلال الطلبات التي ترد لنا من الملحقين الاقتصاديين عبر دائرة الشؤون الاقتصادية، وهذا اهتمام غير مسبوق ويستحق التنويه ولاسيما ان هذا الجهد سيترجم وينعكس ارتفاعا في حركة الصادرات اللبنانية".

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