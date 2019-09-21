أوقف بعد مطاردة تخللها إطلاق نار وقتل كلب بوليسي

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عناصر من سرية درك بيت الدين ومجموعة من الفهود، أوقفت المدعو ن. العلي من بلدة بريح- الشوف، المطلوب للعدالة على خلفية اطلاقه النار من سلاح حربي على شخص من التابعية السورية واصابته بطلقين ناريين نقل على اثرهما الى مستشفى الجبل في قرنايل، وهو من أصحاب السوابق.



وفي التفاصيل، أن دورية من فصيلتي درك عين زحلتا وبيت الدين، داهمت منزل المطلوب بهدف توقيفه، لكنه تمكن من الفرار إلى أحد أحراج البلدة وبحوزته سلاح واعتدة حربية، فتمت الاستعانة بقوة من الفهود مع كلاب بوليسية لمطاردته، وعندما كشفت الكلاب مكانه أطلق النار باتجاهها وقتل كلبا. ثم عندما أحكمت العناصر الأمنية الطوق حول مكان وجوده، بتوجيهات ومتابعة من قيادة سرية بيت الدين وغرف عمليات في سرية بيت الدين وقيادة منطقة جبل لبنان وقيادة الدرك والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أطلق النار باتجاه عناصر القوة الذين ردوا بالمثل وأصابوه بجروح نقل على اثرها إلى مستشفى عين وزين موقوفا، وضبط السلاح الذي كان بحوزته، وهو عبارة عن بندقية كلاشينكوف وقنابل ومماشط وكاتم للصوت، وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها مع الموقوف.



وترك خبر التوقيف اطمئنانا في نفوس ابناء البلدة، لما للمطلوب من سوابق كانوا يرفضونها، ومنها اطلاقه النار قبل ذلك على مزارعين من ابناء البلدة في حقولهم دون اصابته احدا، وممارسات كانت تثير قلقهم.