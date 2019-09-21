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روجيه عازار: الرايتنغ لا يجب أن يتقدم على الحقيقة!

21
SEPTEMBER
2019
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب روجيه عازار البيان التالي:

 

يأسف النائب عازار للتجني على قامة رهبانية تربوية كبيرة هي الاب بطرس عازار المشهود لتاريخه وأخلاقياته العالية ومناقبيته من قبل الاعلامي مارسيل غانم بعدما اعتذر الاب عازار عن الاطلالة في برنامجه الخميس لارتباطه بحلقة اعلامية أخرى مسبقاً.


ويدعو عازار الاعلاميين وخاصة ممن لهم اسم وتاريخ كبيرين أن يلتزموا سقف الحقيقة والمهنية والابتعاد عن المس بقامات كبيرة بغير وجه حق وعدم تشويه الحقائق.


ويختم بالتأكيد ان الرايتنغ لا يجب أن يتقدم على الحقيقة وان السيد غانم لا يجب ان يضيّع تاريخه الاعلامي بالاساءات والاهانات وقلة التهذيب التي لا تليق بمن يريد أن يحافظ على اسمه ومهنيته.

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