كرامي يرد على تحرك ستريدا جعجع!

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لا تزالُ قضية انشاءِ بركةِ مياهٍ في منطقةٍ متاخمة للقرنة السوداء مثارَ جدلٍ بين قضائي الضنية وبشري.

فورَ استنجاد نائبة بشري ستريدا جعجع بالرئيس بري لوقفِ العمل بالبركة على اعتبار انها تقامُ على ارضٍ متنازعٍ عليها بين القضائين، اصدر قاضي الأمور المستعجلة في بشري جو خليل قراراً بوقفِ اعمالِ انشاءِ بركةِ المياه.

ورد النائب فيصل كرامي سريعاً على تحركِ جعجع واعتبر ان المشكلة بسيطة والنائب جعجع أرادت ان تحولـَها إلى ازمةٍ كبرى.

وقال كرامي إنها المرة الاولى التي أرى فيها محافظا يلغي قرارا لوزير، لافتاً إلى أن بلدية بقاع صفرين ستقوم بالطعن بقرارِ وقف العمل في بحيرة سمارة وفق الاصول القانونية.