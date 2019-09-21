اللجنة الاهلية لعودة النازحين في طرابلس: لتخفيف عبء النزوح عن المدينة عبر تطبيق القوانين وتوجيه العائلات النازحة للعودة الآمنة

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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وفدا من اللجنة الاهلية لعودة النازحين في طرابلس تقدمه منسق "اللجنة المركزية لعودة النازحين " في التيار الوطني الحر السيد نقولا الشدراوي و مسؤول اللجنة في طرابلس المهندس عفيف نسيم و الأعضاء السادة مجدي العمري،معتز سعد الدين،رضوان كلسينا،طوني فياض،جورج دعبول و النقيب طوني محفوض.



بداية هنأ الوفد الدكتور يمق لمناسبة تسلمه رئاسة بلدية طرابلس متمنين له التوفيق لما فيه خير المدينة .



وقد رحب الدكتور يمق باللجنة مثنياً على دورها و العمل الذي تقوم به للمساعدة في عودة الأخوة النازحين .



بدوره وضع الوفد خبرته بتصرف بلدية طرابلس لتخفيف عبء النزوح عن المدينة عبر تطبيق القوانين وتوجيه العائلات النازحة للعودة الآمنة إلى سوريا وبقاء رب العائلة للعمل وفق القانون ، كما كان عليه الوضع قبل الحرب في سوريا .



أخيراً اتفق الجميع على التعاون المشترك للنهوض بالمدينة على جميع المستويات .