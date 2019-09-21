رئيس حزب مسيحي الى القضاء بعد دعوى ضده من صحافية!

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شكلّ تسليم دعوى قضائية لرئيس حزب مسيحي عتيق قبل ايام، صدمة كبيرة له ولمعاونيه، بعد تقديمها من قبل صحافية تعمل منذ اكثر من عشر سنوات في وسيلة اعلامية تابعة لرئيس الحزب المذكور، على خلفية صرفها من العمل بطريقة تعسفية ومن دون اي انذار او سبب، تحت حجة الشحّ المالي، فيما ابقى على موظفين محسوبين عليه لا يداومون في عملهم وتصلهم رواتبهم نهاية الشهر الى المنزل، فضلاً عن رفضه دفع التعويض المادي لها وخصوصاً أشهر الصرف التعسفي والإنذار والفرص السنوية.



مع الاشارة الى ان عدداً من زملائها صُرفوا بالطريقة عينها ولم تدفع كامل مستحقاتهم، لكنهم فضّلوا السكوت مكتفين بما دُفع لهم، بعد توقيعهم على ورقة بأنهم لن يتعرّضوا للحزب في وسائل الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي، لان بنداً جزائياً سيكون لهم بالمرصاد وسوف يُلزمهم بدفع عشرة الاف دولار في حال أخلّوا بذلك...



واللافت أن رئيس الحزب المذكور لطالما دافع عن الموظف الكفوء، وهاجم الدولة لانها تستبدل الكفوء بآخر فاسد لا يحضر الى عمله ويتقاضى راتباً نهاية كل شهر، متهماً السلطة بأنها تقوم بكل انواع الفساد، فيما هو يُطبقه بحذافيره في مؤسسته الاعلامية!