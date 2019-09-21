سرقت مجوهرات تفوق قيمتها ٤٠٠ الف دولار أميركي!

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في 14 من الحالي، ادعت احدى المواطنات لدى فصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت ان مجهولا أقدم بواسطة الكسر والخلع على سرقة مجوهرات معظمها من الالماس ومرصعة بالأحجار الكريمة تفوق قيمتها ٤٠٠ ألف دولار من داخل منزلها في محلة الروشة.



وبناء عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية توصلت الى تحديد هوية الفاعلة بحيث تبين انها العاملة المنزلية فجرى توقيفها، وتدعى: ف. ك. (مواليد عام ١٩٨٣، فليبنيه).



وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها وأنها خبأت المسروقات لدى أحد معارفها الذي تبين انه ليس على علم بالعملية، وجرى ضبطها.



وأعيدت المجوهرات الى المدعية، واودعت الموقوفة القضاء المختص، بناء على اشارته بحسب بيان قوى الامن الداخلي.