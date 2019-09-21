living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون تلقى برقية تهنئة بانشاء "اكاديمية الانسان للحوار والتلاقي" من مديرة الاونيسكو

21
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشادت المديرة العامة لمنظمة الاونيسكو السيدة اودري ازولاي بالانجاز الذي حققه لبنان في الامم المتحدة من خلال تبني المنظمة الدولية لمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، مشيرة الى "انها تابعت باهتمام مختلف المراحل التي قطعتها هذه المبادرة، التي اطلقتموها فخامة الرئيس شخصيا وذلك منذ العام 2017، وانه ليطيب لي ان تكون جهودكم قد تكللت بالنجاح."


كلام السيدة ازولاي جاء في رسالة وجهتها الى الرئيس عون للمناسبة، وجاء فيها: "ان هذه الاكاديمية التي تهدف الى تنمية الديموقراطية والحوار بين الثقافات ستقوم بمهامها الى جانب الرسالة التي تسعى "الاونيسكو" الى القيام بها في المنطقة. واني، على غراركم، اعلق الاهمية القصوى على وجوب العمل على نبذ العنف والتطرف من خلال الحوار. ولأجل هذه الغاية، كونوا على ثقة، ان الاونيسكو تضع نفسها بتصرفكم بصورة كاملة من اجل تقديم اي مساهمة او مساعدة في هذا الاطار، حال قيام الاكاديمية."


اضافت: "ان منظمة الاونيسكو، الخبيرة في ميادين الحوار بين الثقافات، تنسق برامجها الدولية، على اساس عشرية 2013-2022، مع الامم المتحدة. وفي هذا الاطار، يسعدنا ان نرافقكم على الطريق الذي ارسيتموه للاكاديمية، من اجل تدعيم اثرها لمصلحة ارساء السلام."


وختمت بالقول: "في الوقت الذي يعود خطاب الكراهية الى الانبعاث، فإنني ابقى واثقة من المستقبل الواعد لهذه المؤسسة اللبنانية التي تُظهر بألق الدور التاريخي لبلادكم كمساحة تفاهم متبادل وتسامح وعيش معا. كما يطيب لي ان التقيكم، فخامة الرئيس، الاسبوع المقبل في نيويورك لنبحث معا في اطر مبادرتكم هذه."

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout