الرئيس عون تلقى برقية تهنئة بانشاء "اكاديمية الانسان للحوار والتلاقي" من مديرة الاونيسكو

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اشادت المديرة العامة لمنظمة الاونيسكو السيدة اودري ازولاي بالانجاز الذي حققه لبنان في الامم المتحدة من خلال تبني المنظمة الدولية لمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، مشيرة الى "انها تابعت باهتمام مختلف المراحل التي قطعتها هذه المبادرة، التي اطلقتموها فخامة الرئيس شخصيا وذلك منذ العام 2017، وانه ليطيب لي ان تكون جهودكم قد تكللت بالنجاح."



كلام السيدة ازولاي جاء في رسالة وجهتها الى الرئيس عون للمناسبة، وجاء فيها: "ان هذه الاكاديمية التي تهدف الى تنمية الديموقراطية والحوار بين الثقافات ستقوم بمهامها الى جانب الرسالة التي تسعى "الاونيسكو" الى القيام بها في المنطقة. واني، على غراركم، اعلق الاهمية القصوى على وجوب العمل على نبذ العنف والتطرف من خلال الحوار. ولأجل هذه الغاية، كونوا على ثقة، ان الاونيسكو تضع نفسها بتصرفكم بصورة كاملة من اجل تقديم اي مساهمة او مساعدة في هذا الاطار، حال قيام الاكاديمية."



اضافت: "ان منظمة الاونيسكو، الخبيرة في ميادين الحوار بين الثقافات، تنسق برامجها الدولية، على اساس عشرية 2013-2022، مع الامم المتحدة. وفي هذا الاطار، يسعدنا ان نرافقكم على الطريق الذي ارسيتموه للاكاديمية، من اجل تدعيم اثرها لمصلحة ارساء السلام."



وختمت بالقول: "في الوقت الذي يعود خطاب الكراهية الى الانبعاث، فإنني ابقى واثقة من المستقبل الواعد لهذه المؤسسة اللبنانية التي تُظهر بألق الدور التاريخي لبلادكم كمساحة تفاهم متبادل وتسامح وعيش معا. كما يطيب لي ان التقيكم، فخامة الرئيس، الاسبوع المقبل في نيويورك لنبحث معا في اطر مبادرتكم هذه."