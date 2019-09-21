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مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم رفضاً لمواجهة لاعب اسرائيلي

21
SEPTEMBER
2019
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صرح رئيس الاتحاد اللبناني للمصارعة المحامي "عمر اسكندراني" أن الاتحاد يرفض التطبيع مع العدو الاسرائيلي بأي شكل من الاشكال.
 
وللاتحاد اللبناني للمصارعة مواقف صارمة في مناسبات سابقة، حيث رفض الحكم الدولي العقيد فادي الكبي تحكيم مباراة للاعب اسرائيلي في بطولة العالم في رومانيا 2019 وقد تعرض لمساءلة الاتحاد الدولي حينذاك، وها هو الاتحاد اللبناني اليوم يرفض التطبيع مرة اخرى، بعدما علم المحامي عمر اسكندراني ان البطل اللبناني دومينيك ابي نادر المشارك في بطولة العالم المقامة في كازاخستان بين 21 و 22 ايلول، ان القرعة التي اجريت امس قد أوقعت ابي نادر في مواجهة لاعب اسرائيلي.
 
واكد اسكندراني رفضه لذلك وابلغ اللاعب ابي نادر بعدم اللعب والانسحاب. وتقبل اللاعب قرار رئيس الاتحاد وقد هنأ اسكندراني ابي نادر على روحه الوطنية، بحيث رفض السلام والتحية على اللاعب الاسرائيلي اثناء عملية الميزان والقرعة، وسيقوم اسكندراني اليوم بإبلاغ وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية بهذا الاجراء.
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