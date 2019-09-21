مجتهد: ما يفعله بن سلمان حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ

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غرد الناشط السعودي مجتهد عبر تويتر قائلا

"حيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني

وجه ابن سلمان باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة، وبثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد. .. رغم أجواء المواجهة مع إيران، وتعاظم خطر الحوثيين، ومناداة العقلاء أن تعود السلطة لرشدها وتتوقف عن الترفيه والاحتفالات، رغم ذلك يتسابق أمراء المناطق على إرضاء ابن سلمان فيمن يبالغ أكثر في الحفلات، ويبدو أن أمير عسير هو المتقدم حتى الآن "