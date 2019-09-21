هل تتساقط الأمطار مع بداية العام الدراسي؟

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طقس خريفي اعتيادي يسيطر على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة ويترافق مع انخفاض محدود واضافي بدرجات الحرارة، فيما الأجواء تبقى حارة قليلاً ساحلا خلال ساعات النهار.

بالمقابل، سيؤدي العبور السريع لكتل هوائية باردة ورطبة فوق تركيا الى احتمال خفيف لتساقط امطار محلية أو رذاذ فوق المرتفعات الشمالية غدا الاحد.

من جهة اخرى، تتسبب الرياح الغربية الرطبة بظهور السحب اليوم وغدا في بعض المناطق الغربية للبنان فيما تبقى اقل سحباً في الداخل.

الأحد : استقرار بدرجات الحرارة وقليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة ساحلا بين ٢٢ و ٣٠ درجة.

الاثنين: استقرار بدرجات الحرارة وقليل السحب والحرارة ساحلا بين ٢٢ و ٣٠ درجة.