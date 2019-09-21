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قضية "كارلوس غصن".. هذا ما ستقوم به محكمة "طوكيو"

21
SEPTEMBER
2019
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تبدأ النيابة العامة اليابانية في شهر نيسان المقبل جلسات استماع لكارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "نيسان"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".
 
ونقلت الوكالة عن "مصدر مقرّب من الملف" أن "محكمة دائرة طوكيو ستجري العام المقبل عشرات جلسات الاستماع" في قضية غصن "بمعدّل ثلاث مرات في الأسبوع كحد أقصى" اعتباراً من 21 نيسان.
 
وأوضحت الوكالة أن "الجلسات ستتضمن استجواب غصن ومسؤولين حاليين وسابقين في نيسان"، مشيرةً إلى أن المداولات التمهيدية للمحاكمة بين المحققين ومحامي كارلوس غصن والقاضي حول "النقاط الرئيسية في النزاع" ستستمر حتى آذار.
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