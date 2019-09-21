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أسرار الصحف ليوم السبت 21 أيلول 2019

21
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2019
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البناء

خفايا
قالت مصادر على صلة بملف النازحين السوريين في لبنان إنّ العدد المقدر للعائدين بعد المبادرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حول عودة مهجري مدينة القصيْر وقرى القصيْر يقارب المئة ألف يقيم أغلبهم في قرى وبلدات ومخيمات النزوح في البقاع الشمالي، وأنّ العودة ستضمن حلاً إنسانياً بالتعاون مع الدولة السورية للنازحين وفرصة للتخفيف من حجم ضغط النزوح على البقاع تعويضاً لغياب المبادرات الحكومية


كواليس
دعت مصادر خليجية إلى الربط بين إعلان أنصار الله وقف غاراتهم وصواريخهم عن السعودية وتحذيراتهم لدولة الإمارات، وقالت إنّ الأيام القليلة المقبلة يفترض أن تشهد اتصالات حثيثة بين الإمارات والوسطاء الذين يعملون على خط العلاقات الإماراتية بكلّ من إيران وأنصار الله للتوصل إلى تفاهمات يبدو أنّ عناونها ستكون جدولة الانسحاب الإماراتي من حرب اليمن ضماناً لعدم تعرّض دبي وأبو ظبي لهجمات مشابهة لتلك التي استهدفت السعودية


الجمهورية
وافق أحد الوزراء على إطلاق ما يسمّى بالحملة الوطنية لتسويق منتج من الخارج فيما اعتبر البعض أن إطلاق حملة وطنية لا يكون إلا للأمور الأكثر أهمية من ذلك.

يتردد أن صديقأ متمولاً لشخصية سياسية بارزة سيساهم معها في بعض المشاريع والمؤسسات لإعادة تأهيلها والنهوض بها.

عمد وزير يتولى ملفاً حيوياً الى تجميد خدمة الواتساب على هاتفه الخلوي بعدما انهالت عليه أخيراً الإتصالات من مواطنين معنيين بهذا الملف.


اللواء

غمز
وزير خدماتي، يتردَّد بصورة دائمة على عاصمة قريبة، يحسب في عداد المكتفين «بنعمة الوزارة».

لغز
يتضخم عدد المرشحين لصفقة توظيف في إحدى أكبر المؤسسات العامة، لدرجة ترعب العاملين على هذا الملف؟

همس
صدمت أوساط إقتصادية في بيروت من الأجواء التي رشحت، بصورة عاجلة عن لقاءات الأليزيه!

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