عناوين الصحف ليوم السبت 21 أيلول 2019

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الاخبار

نصر الله: لا فتح للحدود أمام العملاء

وثيقة أمنية تحذّر من عودة الفاخوري.... قبل سنتين!

الجمهورية

ماكرون للحريري: الإصلاحات أولاً

باريس: "سيدر" بعد الإصلاحات.. ولا تطمينات أميركية حول "العقوبات"

البناء

الحريري يحمل رسالة سعودية إلى باريس... وينقل عن ماكرون مشروع تهدئة والتزاماً بـ«سيدر

نصرالله: رسالة محورنا القويّ أوقفوا الحرب على اليمن... وإعادة النظر بملف العملاء واجبة

اللواء

تجديد الإلتزام الفرنسي بلبنان.. خط مفتوح مع طهران ومنع إنهيار الإقتصاد

وصاية دولية على برمجة إصلاحات «سيدر».. ومساعد وزير الخزانة الأميركي قريباً إلى بيروت

الديار

ماكرون كان متجاوباً لكن قاسياً مع الحريري

طلب تنفيذ الإصلاحات ولا صرف لدولار دون دوكان

L'Orient-Le Jour

Depuis Paris, Hariri s’engage à appliquer les réformes prévues par la CEDRE

The Daily Star

Hariri, Macron set stage for CEDRE launches