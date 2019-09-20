وزير سابق ومحام كادا يختنقان بعد أن علقا في مصعد في بيروت!

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علم موقع VDLnews انّ المحامي جوزيف الغزال والوزير السابق زياد بارود قد علقا في مصعد عدلية بيروت حوالي 45 دقيقة، وذلك بعد عطل في المصعد.

وتمكّن عدد من الاشخاص من اخراجهما بعد اتصالات كثيرة قام بها كل من بارود والغزال، حيث لو بقيا اكثر من هذه المدّة محاصرين في المصعد لكانا قد اختنقا.



وعلم VDLnews، انّ الوزير زياد بارود والمحامي جوزيف الغزال بصدد تقديم شكوى لدى الجهات المختصّة من اجل محاسبة من اهمل هذا الموضوع لا سيّما انّ المصعد في عدلية بيروت يعاني الكثير من المشاكل حتّى انّه سقط في احدى المرّات بمستخدمي المصعد.