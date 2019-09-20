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مخزومي خلال استقبال وفد من البرلمان الإيطالي: لتمتين العلاقات اللبنانية - الإيطالية وتوسيع دائرة التواصل بين البلدين

20
SEPTEMBER
2019
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شارك رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في استقبال وفد من البرلمان الإيطالي، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب.


إثر الاجتماع، أكد مخزومي على أهمية تمتين العلاقات اللبنانية - الإيطالية وتوسيع دائرة التواصل بين البلدين. وقال إن البحث تطرق أيضاً إلى مسألة النازحين وضرورة المساهمة في إيجاد حل لهذه القضية، خصوصاً أن لبنان يتحمل أعباء إضافية في ظروف اقتصادية صعبة، لا سيما أن الوفد سوف ينتقل إلى دمشق ومن الممكن أن يكون له دور في هذه القضية.


وقال مخزومي إن اللقاءات التي أجراها في روما وخلال مشاركته في مؤتمر لمعهد الدراسات الدولية والسياسية ISPI في ميلانو، تؤكد على حرص إيطاليا والدول الأوروبية عموماً على استقرار لبنان وأمنه الاجتماعي. وجدد الدعوة لبذل الجهود لإعادة ثقة الخارج الدولي بلبنان، لافتاً إلى أن إيطاليا ستترأس الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة، وسيكون لها دور في دعم لبنان في المحافل الدولية.

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