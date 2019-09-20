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مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي: للموظفين حقوق وليست منة من احد

20
SEPTEMBER
2019
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بيان توضيحي صادرعن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان حول الإعتصام الذي نفذ بتاريخ 2019/9/19

انطلاقاً من مبدأ حق الرد الذي كفله القانون ولتصويب بعض النقاط الذي تضمنها المقال المنقول عن مصادر نيابية.

اولاً: تستغرب النقابة ما ورد في هذا المقال ومحاولة تشويه الاعتصام الحضاري والذي قامت به النقابة نهار أمس دفاعا عن حقوق الموظفين المكتسبة والذي يكفلها القانون وعقد العمل الجماعي.

ثانياً: تؤكد النقابة ان الموظفين هم اساس هذا القطاع ويتمتعون بكفاءات عالية وشهادات عليا وخبرة واسعة ساعدت في زيادة مداخيل هذا القطاع.

اما بالنسبة لمحاربة الهدر والفساد نكتفي باحالتكم الى تقرير لجنة الاتصالات الأخير ، والذي فند مكامن الهدر والفساد في هذا القطاع كما قدمت الكثير من الحلول والمقترحات لدعم المالية العامة وهي لديها كافة المعلومات ويمكن للجميع الركون اليها ودعم حقوق الموظفين وحمايتهم.

ثالثاً: النقابة تؤكد ان للموظفين حقوق وليست منة من احد وهم اشد الحرص على الاقتصاد الوطني وعلى هذا القطاع وان ضرب حقوقهم او مكتسباتهم سيكون له عواقب وخيمة.

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