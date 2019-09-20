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فرقة CIMARRON الكولومبية في جامعة الروح القدس للمرة الأولى في لبنان

20
SEPTEMBER
2019
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بعد جولة في الصين والهند والجزائر، حطّت فرقة CIMARRON الكولومبية رحالها في لبنان، حيث استضافتها جامعة الروح القدس – الكسليك، للمرّة الأولى، لإحياء حفلة موسيقية، دعا إليها مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية في الجامعة والسفارة الكولومبية في لبنان، في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك. وتأتي هذه الحفلة ضمن جولة تقوم بها هذه الفرقة في العديد من البلدان الأجنبية، بهدف نشر الثقافة الكولومبية في الخارج والترويج لها.

حضر الحفلة سفير كولومبيا في لبنان فرناندو حلو، القنصل ابيل فرنسيسكو رياني، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طوني عيد، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتورة ريما مطر، مدير مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية روبرتو خطلب، وحشد من المسؤولين في السفارة الكولومبية وأساتذة الجامعة وطلابها...


جبران
استهلت الحفلة بالنشيدين اللبناني والكولومبي، ثم كانت كلمة ترحيبية لرئيسة قسم الفنون الأدائية في كليّة الموسيقى في الجامعة د. لينا سعادة جبران نوّهت فيها بجهود السفير الكولومبي الآيلة إلى نشر الثقافة الكولومبية في العالم. وأشارت إلى أنّه "بالرغم من آلاف الكيلومترات والمحيطات التي تفصل بين لبنان وكولومبيا، نملك الكثير من النقاط المشتركة على مستوى التقاليد الفنية والموسيقية، ولا سيما لجهة التشابه في الإيقاع والرقص والآلات الموسيقية المستخدمة".


السفير حلو
من جهته، توجّه السفير حلو بالشكر لجامعة الروح القدس على استضافتها هذه الحفلة الموسيقية، منوّهًا بأهمية مثل هذه النشاطات في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين. كما تحدث عن أهمية الموسيقى في تثقيف الشعوب، مرحّبًا بكل المبادرات التي تساهم في إغناء الشأن الثقافي والارتقاء به نحو أعلى المستويات.
ثم بدأت الفرقة بتأدية مجموعة من الأغاني والرقصات الكولومبية، لاقت إعجاب الحضور الذي تفاعل معها تصفيقًا.


لمحة عن الفرقة
تقدّم فرقة CIMARRON الرقص الموسيقي الكرنفالي "جوروبو"، وهو عرض متميز من الألحان البديعة والإيقاعات الموسيقية المؤثرة التي تجمع بين الموسيقى الأندلسية والموسيقى الهندية العريقة والإيقاعات الأفريقية، فضلاً عن العروض الفريدة التي تحدثها الآلات الموسيقية المتنوعة المستخدمة إلى جانب أصوات المطربين الأصيلة. ونجحت الفرقة في نشر الـ "جوروبو" في 35 بلداً يتوزعون على خمس قارات.


ويذكر أن هذه الفرقة قد ترشحت لجائزة غرامي GRAMMY Awards عام 2005، كما ربحت جائزة أفضل ألبوم لاتيني عام 2012 في Independent Music Awards، ورُشحت عن فئة أفضل عرض موسيقي تقليدي في Lunas Del Auditorio عام 2014.

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