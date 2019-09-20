وزير البيئة وصل الى الولايات المتحدة الاميركية

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وصل وزير البيئة فادي جريصاتي الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية LDE المزمع عقده في واشنطن والذي يتضمّن حلقات نقاش حول الوضع البيئي في لبنان وفرص التعاون مع الاغتراب اضافة الى الاثر البيئي للانشطة البترولية من جراء التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية على أن ينتقل وزير البيئة بعدها الى نيويورك للمشاركة في قمة المناخ.

وقد شارك الوزير جريصاتي في العشاء الذي اقامه السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى على شرف وزير الخارجية جبران باسيل والوفد المرافق بحضور أعضاء في الكونغرس الاميركي.