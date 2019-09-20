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طقس نهاية الاسبوع غائم جزئياً مع انخفاض في الحرارة وضباب على المرتفعات

20
SEPTEMBER
2019
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائماً جزئياً مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتباراً من بعد الظهر الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح احياناً في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الاتي:
 
 
"الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يشهد بعض التقلبات يوم الأحد.
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
اليوم: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
 
 
غداً: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح احيانا في المناطق الشمالية.
 
 
الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
 
 
درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 الى 31 درجة، على الجبال من 17 الى 26 درجة وفي البقاع من 17 الى 34 درجة.
 
 
الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
 
 
الانقشاع: جيد إجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات.
 
 
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50% و85%
 
 
حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 28°م.
 
 
الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
 
ساعة شروق الشمس: 6,24 ساعة غروب الشمس: 18,38.
 
 
 
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