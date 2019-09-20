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عصابة سلبت من موظف في مكتبة 100 ألف دولار.. هذه تفاصيل العملية

20
SEPTEMBER
2019
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
الساعة 14،45 من تاريخ 4/9/2019 أقدم مجهول على شهر مسدس حربي بوجه أحد موظفي مكتبة أنطوان في محلة المكلس، أثناء تواجد الأخير أمام المكتبة، ومن ثم ضربه وسلبه حقيبة بداخلها حوالي /100/ ألف دولار أميركي، وفر الى جهة مجهولة برفقة شخص آخر كان بانتظاره على متن دراجة آلية، وأدخل الموظف الى احدى المستشفيات لإصابته برضوض.
 
على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف المتورطين في هذه العملية، حيث توصلت الى كشف هوية أحد السالبَين ويدعى:
م. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)
 
بتاريخ 13/9/2019، وبعد عمليات رصد ومراقبة تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيفه في محلة الضاحية الجنوبية، كما ضبطت الدراجة المستخدمة.
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذ عملية السلب بالاشتراك مع آخرين، غادروا الأراضي اللبنانية متوجهين الى أوكرانيا، مباشرةً بعد تنفيذهم العملية.
 
بنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد هوية أحد موظفي المكتبة الذي تواطأ مع العصابة، وزوّدهم بالمعلومات، ويدعى: م. غ. (مواليد عام 1974، لبناني)
 
بتاريخ 16/9/2019، تمكنت قوة من الشعبة من توقيفه في منطقة بصاليم - قضاء المتن.
 
بالتحقيق معه، اعترف انه قام بالتنسيق مع أفراد العصابة بموضوع عملية السلب وقدّم لهم المعلومات عن الموظف الذي ينقل الأموال، واعترف أيضا أنه استلم منهم مبلغ يقارب /10/ آلاف دولار أميركي، حصّته من العملية. وبتفتيش منزله جرى ضبط /13,500،000/ ليرة لبنانية.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي افراد العصابة. 
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