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السفير اللبناني في واشنطن أقام عشاء تكريمياً على شرف باسيل والوفد المرافق

20
SEPTEMBER
2019
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أقام سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى عشاء تكريمياً على شرف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والوفد المرافق، حضره نواب واعضاء في الكونغرس الأميركي من أصل لبناني ابرزهم "دارن لحود" رئيس لجنة الصداقة اللبنانية-الأميركية في مجلس النواب، "ريك قشوع" نائب وزير التجارة الأميركية، النائب السابق في مجلس النواب "داريل عيسى"، ووزير الطاقة السابق "راي لحود".

ومن بيروت حضر الوزير فادي جريصاتي والنائب ميشال معوض، وشارك في المناسبة سفير الكويت سالم الصباح وزوجته ريما وعدد من النواب الاميركيين في لجنة الصداقة اللبنانية _الأميركية.

وبعد الكلمة الترحيبية للسفير غابي عيسى تحدث النائب دارن لحود فأكد على بذل كل الجهود لتأمين الدعم للبنان في دوائر القرار الأميركي على كل المستويات.

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