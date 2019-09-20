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القضاء الأميركي يتّهم اللبناني أليكسي صعب "بالتحضير لاعتداءات لحزب الله في نيويورك"

20
SEPTEMBER
2019
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أعلنت وزارة العدل الأميركية اتّهام عضو مفترض في حزب الله يقيم في نيوجيرسي وأوقف في نيويورك، بنقل معلومات تحضيرا لهجمات محتملة في الولايات المتحدة. 


وأعلن الادعاء الأميركي أن أليكسي صعب البالغ 42 عاما، وهو لبناني حصل على الجنسية الأميركية في عام 2008، تلقى اعتبارا من العام 1999 تدريبات لدى حزب الله.

ونقل صعب بصفته عضوا في فرع العمليات الخارجية في حزب الله معلومات حول أهداف أميركية محتملة، بحسب وزارة العدل الأميركية.

وأضافت الوزارة أنّه بعد استقرار صعب في الولايات المتحدة في عام 2000 وسفره بانتظام إلى لبنان لتلقي تدريبات، زوّد حزب الله بمعلومات استخبارية مفصّلة حول مواقع ذات رمزية كبيرة في نيويورك ولا سيما مقر الأمم المتحدة ومبنى "إمباير ستيت" و"تايمز سكوير" وجسور وأنفاق ومطارات.

وفي العام 2005 حاول قتل مواطن اسرائيلي اشتَبَه بأنه جاسوس، وفق الوزارة.

وهو متّهم بأنه تزوّج صوريًا في العام 2012 بهدف السماح لشريكة له لم يُكشف اسمها في لائحة الاتهام بالحصول على الجنسية الأميركية.

وقال المدّعي العام الفدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان: "كان يبحث عن أهداف محتملة في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن صعب "وعلى الرغم من حصوله على الجنسية الأميركية، موال لحزب الله، المنظمة الإرهابية المسؤولة عن اعتداءات أسفرت، على مدى عقود، عن مقتل مئات الأشخاص".

ووُجّهت إلى أليكسي صعب تسع تهم بينها تهمتان بمساعدة منظمة إرهابية وعقوبة الإدانة بكل منهما الحبس 20 عاما. أما عقوبة الزواج الصوري لغايات إرهابية فقد تصل إلى السجن 25 عاما.

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