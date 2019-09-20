عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 أيلول 2019

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الأخبار: محور أميركا يتراجع: الحلّ دبلوماسي

خصخصة مقنّعة لتوزيع الكهرباء!

«المركزي» يضع يده على «الجمّال»: تصفية برعاية «الوديعة الأميركية»

البناء: واشنطن لحلّ دبلوماسي مع إيران... ونتنياهو يقترح تقاسم رئاسة حكومة وحدة مع غاينتس

بوصعب يكشف تفاصيل «مسيّرتي الضاحية»... وسعد: «القومي» سيبقى طليعيّاً في المقاومة

الحريري وماكرون لإطلاق «سيدر»... ودولرة الفواتير تسهم في الضغط على سعر الصرف





اللواء: إجتماعات الأليزيه: إطلاق الآلية التنفيذية لأموال سيدر

المركزي يوافق على التصفية الذاتية لـ«بنك الجمّال».. وواشنطن تستثني جبق من تأشيرات الوفد الرئاسي



النهار: ماكرون والحريري يطلقان اليوم طلائع "سيدر"

الديار: لماذا لا يتحمل بعض أعضاء المجلس الأعلى مسؤولياتهم وعار ان يكون حردان رئيسهم

أنتم بعضكم مطرود من وجدان القوميين فأية صفة لكم لتطردوا وتسحبوا رتبة الأمانة

الجمهورية: الحريري يحذر ماكرون من الإنهيار

the daily star: Israeli attack ‘most dangerous’ escalation



l'orient le jour: Les EAU jouent la modération face à l’Iran