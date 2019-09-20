عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 أيلول 2019

الأخبار: محور أميركا يتراجع: الحلّ دبلوماسي
خصخصة مقنّعة لتوزيع الكهرباء!
«المركزي» يضع يده على «الجمّال»: تصفية برعاية «الوديعة الأميركية»
البناء: واشنطن لحلّ دبلوماسي مع إيران... ونتنياهو يقترح تقاسم رئاسة حكومة وحدة مع غاينتس
بوصعب يكشف تفاصيل «مسيّرتي الضاحية»... وسعد: «القومي» سيبقى طليعيّاً في المقاومة
الحريري وماكرون لإطلاق «سيدر»... ودولرة الفواتير تسهم في الضغط على سعر الصرف
اللواء: إجتماعات الأليزيه: إطلاق الآلية التنفيذية لأموال سيدر
المركزي يوافق على التصفية الذاتية لـ«بنك الجمّال».. وواشنطن تستثني جبق من تأشيرات الوفد الرئاسي
النهار: ماكرون والحريري يطلقان اليوم طلائع "سيدر"
الديار: لماذا لا يتحمل بعض أعضاء المجلس الأعلى مسؤولياتهم وعار ان يكون حردان رئيسهم
أنتم بعضكم مطرود من وجدان القوميين فأية صفة لكم لتطردوا وتسحبوا رتبة الأمانة
الجمهورية: الحريري يحذر ماكرون من الإنهيار
the daily star: Israeli attack ‘most dangerous’ escalation
l'orient le jour: Les EAU jouent la modération face à l’Iran