أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 أيلول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنّ فرنسا رفضت طلباً سعودياً أميركياً بعرض مشروع قرار يدين إيران بتحميلها مسؤولية عملية أرامكو، واقترحت في حال الرغبة بالذهاب إلى مجلس الأمن البدء بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية متفق عليها وموضع ثقة جميع الدول الكبرى وبالتفاهم مع إيران وتترأسها شخصية دولية موضع ثقة بحيادها وبناء على التحقيق وتقارير اللجنة يتمّ تحديد الخطوة التالية.

اللواء: أسرار

همس

تبلغ مرجع كبير ان الاستهداف حالياً، لمصارف تخص فريقه، تنحصر بما بات معروفاً فقط!

غمز

طلب من نائب يبتعد عن اجتماعات تكتل واسع، الكف عن إبراز التباين مع رئيس التكتل المذكور.

لغز

فوجئت أوساط وزارية بنقل قضية حسومات المتقاعدين إلى السفارات العاملة في لبنان.