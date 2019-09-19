توضيح من مجلس الانماء والاعمار: لا تلزيم لقطع الاشجار في بسري

A + A -

اصدر مجلس الانماء والاعمار بيانا يوضح فيه مسألة قطع الاشجار في منطقة بسري وجاء في البيان:

إن الإدعاء أن مجلس الانماء والاعمار قام “بتلزيم قطع الاشجار الى شركة خاصة” هو قول غير دقيق، إذ لا تلزيم لقطع الأشجار في ذاته، بل الصحيح ان المجلس لزّم اشغال مشروع سدّ بسري بشكل عام الى متعهد مؤهل، بموجب مناقصة، وهي اشغال بناء السد والمنشآت الملحقة به، علماً بان تنفيذ هذه الاشغال من قبل هذا المتعهد يتطلب قطع بعض الأشجار في مواقع معينة ومن قبله، كما يجري حالياً بشكل محدود فقط بعد، استحصاله على الترخيص بذلك، وفي بعض من مواقع هذه الاشغال وليس على كامل مساحة المشروع.



وتابع بيان المجلس : إن قطع الاشجار ضمن مشروع بسري يخضع لترخيص منحته اصولاً مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية في وزارة الزراعة، يحدد عدد ونوع الاشجار الموافق على قطعها والعدد المضاعف (اربعة اضعاف) للنصوب المطلوب ايداعها في المشانل المرخصة من الوزارة، وقد تم ايداع هذه النصوب قبل الاستحصال على هذا الترخيص.

أضاف البيان: إن عدد ونوع هذه الاشجار، مهما كانت طبيعتها (حرجية او مثمرة) وأحجامها هو معلوم اساساً، وهو مدون في هذا الترخيص، مع الاشارة الى ان هذه الأشجار تقع ضمن اراضٍ خاصة قبل ان يتم استملاكها وقد تم التعويض عنها كلها بشكل مباشر الى اصحاب العقارات بموجب الاستملاكات.

بالاضافة الى التعويضين البيئي والمادي المشار اليهما اعلاه، تأتي خطة التعويض الايكولوجي الجاري تنفيذها ضمن هذا المشروع لتفصل آلية تنفيذ اعمال التحريج ومواقعها والتي تهدف ايضاً للتعويض عن قطع الاشجار، بالاضافة الى غيرها من المشاريع الايكولوجية المنوي تنفيذها والتي تعزز سبل الاستفادة من الموائل البيئية الطبيعية المحيطة وتنميتها.